Heiß Umfehdet vom 25.03.2024
Folge 43: Heiß Umfehdet vom 25.03.2024
56 Min.Folge vom 25.03.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Anchor Nina Flori und Journalist Georg Renner n sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Wo ist die politische Mitte? – darüber diskutieren Veronika Bohrn-Mena und Ex-Politikerin Ursula Stenzel bei "Das moderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker über die ÖVP.
Produktion:AT, 2024
