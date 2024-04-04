Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 1Folge 47vom 04.04.2024
"Beide Seiten": Manuela Raidl (Politik-Chefreporterin von PULS 24) und Johannes Huber (Journalist, DieSubstanz.at) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im ersten "Interview des Tages" spricht FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker u.a. über den COFAG-U-Ausschuss, Spionage und den ORF. Othmar Karas, Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, spricht im zweiten "Interview des Tages" u.a. über die neue Kampagne der ÖVP zur österreichischen Leitkultur, die kommende EU-Wahl am 9. Juni sowie Fake-News.

