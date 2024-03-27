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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 27.03.2024

PULS 24Staffel 1Folge 44vom 27.03.2024
Heiß Umfehdet vom 27.03.2024

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Folge 44: Heiß Umfehdet vom 27.03.2024

57 Min.Folge vom 27.03.2024

"Beide Seiten": Barbara Haas, Journalistin der "Kleinen Zeitung", und PULS 24 Anchor René Ach sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" sind Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und der EU-Abgeordnete der NEOS, Helmut Brandstätter, zu sehen.

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