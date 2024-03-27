Heiß Umfehdet vom 27.03.2024Jetzt kostenlos streamen
Folge 44: Heiß Umfehdet vom 27.03.2024
57 Min.
"Beide Seiten": Barbara Haas, Journalistin der "Kleinen Zeitung", und PULS 24 Anchor René Ach sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" sind Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und der EU-Abgeordnete der NEOS, Helmut Brandstätter, zu sehen.
Produktion:AT, 2024
