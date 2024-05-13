Heiß Umfehdet vom 13.05.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 67: Heiß Umfehdet vom 13.05.2024
55 Min.Folge vom 13.05.2024
"Beide Seiten": Katharina Strnadl, PULS 24 Reporterin, und "Kleine Zeitung"-IPO-Chef Walter Hämmerle sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht Politikwissenschaftler Gerhard Mangott über die Russland-Offensive und Austausch des Verteidigungsministers.
