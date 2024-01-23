Heiß Umfehdet vom 23.01.2024 Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 7: Heiß Umfehdet vom 23.01.2024
56 Min.Folge vom 23.01.2024
"Beide Seiten": PULS 24 News Anchor René Ach und IFDD-Meinungsforscher Christoph Haselmayer sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Klimakleber: Extremisten oder Retter? – darüber diskutieren David Sonnenbaum, Ex-Mitglied der "Letzten Generation" und Gerhard Lustig, Initiator des Autovolksbegehrens, bei "Das unmoderierte Duell". Beim "Interview des Tages" spricht Lena Schilling über ihre Kandidatur bei der EU-Wahl.
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat1. PULS 4