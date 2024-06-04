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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet Spezial vom 04.06.2024

PULS 24Staffel 1Folge 78vom 04.06.2024
Heiß Umfehdet Spezial vom 04.06.2024

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Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 78: Heiß Umfehdet Spezial vom 04.06.2024

49 Min.Folge vom 04.06.2024

In Süddeutschland kommt es aktuell zu schweren Überschwemmungen. Auch in Teilen Österreichs haben die vergangenen Regenmassen für steigenden Pegelstände gesorgt. PULS 24 Reporterin Alexandra Nindl und Reporter Michael Hudelst berichten in "Heiß Umfehdet" aus dem bayerischen Passau und Schärding in Oberösterreich. Im Studio sprechen die Meteorologen Caroline Eybl und Michael Staudinger über die aktuelle Wetterlage. Im "Interview des Tages" ist der EU-Spitzenkandidat der KPÖ, Günther Hopfgartner.

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