Heiß Umfehdet vom 13.06.2024
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 85: Heiß Umfehdet vom 13.06.2024
63 Min.Folge vom 13.06.2024
"Beide Seiten": Manuela Raidl (Politik-Chefreporterin) und Erich Vogl (Journalist Kronen Zeitung) sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Bei den "Interviews des Tages" sprechen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer über die Ergebnisse der EU-Wahl und die Zukunft ihrer Parteien.
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Produktion:AT, 2024
