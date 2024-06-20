Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet vom 20.06.2024

PULS 24Staffel 1Folge 90vom 20.06.2024
Heiß Umfehdet vom 20.06.2024

Heiß Umfehdet vom 20.06.2024Jetzt kostenlos streamen

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Folge 90: Heiß Umfehdet vom 20.06.2024

58 Min.Folge vom 20.06.2024

"Beide Seiten": PULS 24 Reporter Paul Batruel & “Krone“-Journalist Erich Vogl sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im "Interview des Tages" spricht Migrationsexperte Gerald Knaus u.a. über die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Zudem: Der afghanische Schiedsrichter Ibrahim Rasool hat nach sieben Jahren endlich Asyl in Österreich erhalten. Bei “Heiß Umfehdet“ spricht über den Weg dahin.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
PULS 24
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom

Alle 1 Staffeln und Folgen