Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 92: Heiß Umfehdet vom 24.06.2024
54 Min.Folge vom 24.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Moderator Jakob Wirl und “Falter“-Journalistin Eva Konzett sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Im Zuge der Interviewreihe “Aktuell: Im Fokus“ geht der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) u.a. auf die Koalitionskrise und Wahlzucker ein. Außerdem: Wie bereitet sich das ÖFB-Team auf das kommende EM-Match gegen die Niederlande vor? Dazu ist PULS 24 Sportreporter Philip Hajszan im “Heiß Umfehdet“-Studio.
