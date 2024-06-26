Heiß Umfehdet vom 26.06.2024Jetzt kostenlos streamen
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Folge 94: Heiß Umfehdet vom 26.06.2024
55 Min.Folge vom 26.06.2024
"Beide Seiten": PULS 24 Journalist Daniel Schimmel und Kurier Journalistin Johanna Hager sprechen über aktuelle Themen und beleuchten dabei mehrere Seiten. Beim "Interview des Tages" spricht Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr über die stotternde Wirtschaft und die zu hohen Staatsschulden. Außerdem: Reportage zum Crime-Hotspot Wien-Favoriten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heiß Umfehdet - Der PULS 24 Newsroom
Alle 1 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4