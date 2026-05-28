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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Gefangen

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 7vom 28.05.2026
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Heiter bis tödlich - Morden im Norden

Folge 7: Gefangen

47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Lars und Finn fahnden nach der vermissten Anwältin Celine Berger. Schnell gerät Hendrik, der Ehemann der gesuchten Frau, ins Visier der Ermittlungen. Er könnte von dem Liebhaber wissen, mit dem ihn seine Gattin in jüngster Zeit betrogen hat ...

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