Hell's Paradise
Folge 10: Yin und Yang
24 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 16
Gabimaru steht Fuchi und Gantetsusai im Kampf gegenüber. Da er jedoch in der Unterzahl ist, ergibt er sich und bietet den beiden an, gemeinsam nach dem Elixier zu suchen. Zunächst wollen die drei mehr Informationen über das geheimnisvolle Mädchen Mei erhalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hell's Paradise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN