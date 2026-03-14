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Hell's Paradise

Samurai und Frau

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 14.03.2026
Samurai und Frau

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Hell's Paradise

Folge 5: Samurai und Frau

24 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16

Gabimaru erkundet die Pflanzenwelt der Insel, um die mysteriöse Frucht zu finden, die ewiges Leben bringen soll. Gemeinsam mit seiner Gruppe überlegt er nun, wie sie weiter vorgehen sollen. Genji will währenddessen dafür sorgen, dass Sagiri nach Hause zurückkehrt.

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