Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Higurashi: When They Cry - GOU

Die Dämonentäuschung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.11.2025
Joyn+
Die Dämonentäuschung - Kapitel 1

Die Dämonentäuschung - Kapitel 1Jetzt ohne Werbung streamen

Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 1: Die Dämonentäuschung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Keiichi geht mit Rena und Mion zur Schule. Dort wartet bereits ein böser Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf die drei Freunde. Am Nachmittag treffen sich Keiichi, Mion und Rena zu einem Picknick - und auch hier lässt Satoko nicht lange auf sich warten.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Higurashi: When They Cry - GOU
ProSieben FUN
Higurashi: When They Cry - GOU

Higurashi: When They Cry - GOU

Alle 1 Staffeln und Folgen