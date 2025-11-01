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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Fluchtäuschung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 12: Die Fluchtäuschung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Satokos Klassenkameraden stürmen erneut das Jugendamt. Sie wollen ihrer Freundin helfen und sie vor ihrem dubiosen Onkel schützen. Das Mädchen geht seit Tagen nicht mehr in die Schule - und so befürchten Keiichi und die anderen, dass Satoko zu Hause eingesperrt wird.

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