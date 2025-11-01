Die Fluchtäuschung - Kapitel 4Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 12: Die Fluchtäuschung - Kapitel 4
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Satokos Klassenkameraden stürmen erneut das Jugendamt. Sie wollen ihrer Freundin helfen und sie vor ihrem dubiosen Onkel schützen. Das Mädchen geht seit Tagen nicht mehr in die Schule - und so befürchten Keiichi und die anderen, dass Satoko zu Hause eingesperrt wird.
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Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH