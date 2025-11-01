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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Katzentäuschung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 14vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 14: Die Katzentäuschung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Oishi greift Rika in aller Öffentlichkeit an. Er behauptet, das Rätsel endlich gelöst zu haben, und gibt ihr die Schuld an den Attentaten im Dorf. Daraufhin bringt er das Mädchen kaltblütig um. Zum ersten Mal in all der schrecklichen Zeit kann sich Rika an ihren Mörder erinnern, als sie in einer magischen Zwischenwelt wieder erwacht. Sie wurde schon so oft grausam umgebracht und versucht nun, das entscheidende Puzzlestück zu finden, um die tödliche Schleife zu durchbrechen.

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