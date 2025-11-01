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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Katzentäuschung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 17vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 17: Die Katzentäuschung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Als Rika dieses Mal wieder von den Toten zurückkehrt, ist alles anders als zuvor. Sie trifft auf Frau Takano und den Fotografen, aber dieses Mal droht ihr keine Gefahr. Die beiden verschwinden und lassen Rika unbeschadet zurück. Das Mädchen weiß jedoch nicht, ob es dem Frieden trauen kann.

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