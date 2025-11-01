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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 18vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 18: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Rika muss sich an viele plötzliche Veränderungen gewöhnen. Ganz Hinamizawa scheint sich gewandelt zu haben. Das Watanagashi-Fest steht an und die Oberhäupter der drei großen Familien des Dorfes versammeln sich, um eine Ankündigung zu machen.

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