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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 19vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 19: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Rika gesteht Satoko, dass sie davon träumt, in die Welt hinauszuziehen und ihr Dorf hinter sich zu lassen. Sie will studieren und ein aufregendes Leben führen - mit ihrer besten Freundin an ihrer Seite. Rika möchte endlich erwachsen werden und hofft, dass Satoko dabei an ihrer Seite bleiben wird.

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