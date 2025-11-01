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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Dämonentäuschung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 2: Die Dämonentäuschung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Keiichi lebt sich gerade in seiner neuen Schule ein. Ein gemeinsames Spiel soll den Sportunterricht interessanter gestalten. Im Anschluss gehen Keiichi und Rena zusammen zu einer Mülldeponie. Rena sucht dort nach Schätzen, die sie mit nach Hause nehmen kann. In Keiichi setzt der Besuch der Deponie allerdings schaurige Erinnerungen frei.

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