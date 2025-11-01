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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Dämonentäuschung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 3: Die Dämonentäuschung - Kapitel 3

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Zum Ende des Watanagashi-Fests findet das traditionelle Innereientreiben statt, bei dem Wolle einen Fluss hinabgespült wird. Die Menschen danken dabei dem Schutzheiligen Oyashiro und erweisen diesem Respekt - so erklärt Rena ihrem neuen Freund Keiichi den alten Brauch, der bereitwillig mitmacht.

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