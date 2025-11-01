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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Dämonentäuschung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 4: Die Dämonentäuschung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Die Worte des Kommissars hallen noch immer in Keiichis Ohren wider. Er weiß nun, dass sich Rena in Therapie befindet, weil sie in ihrer alten Schule einen Gewaltausbruch hatte. Keiichi ist daraufhin derart misstrauisch, dass er Abstand zu ihr hält. Dann aber ignoriert er seine Bedenken und lässt Rena doch in sein Haus.

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