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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Baumwolltäuschung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 6: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Nachdem Keiichi Mions Schwester Shion kennengelernt hat, trifft er sich mit ihr in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Das Mädchen berichtet ihm von dem starken Zusammenhalt unter den Dorfbewohnern. Shion erzählt dabei von einem einst geplanten Staudamm, gegen den sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben.

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