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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Baumwolltäuschung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 7: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 3

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

In einem Lagerhaus stoßen Keiichi, Shion und Frau Takano auf rituelle Gegenstände. Dabei erzählt die Frau den Jugendlichen eine schaurige Geschichte von dem Gott Oyashiro, der einst die Bevölkerung vor Dämonen rettete. Beim jährlichen Watanagashi-Fest soll angeblich noch immer ein menschliches Opfer auserkoren werden, um die Höllenwesen zu beschwichtigen.

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