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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Baumwolltäuschung - Kapitel 4

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 8: Die Baumwolltäuschung - Kapitel 4

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Rika verschwindet plötzlich aus der Schule - und auch der Dorfvorsteher ist noch immer unauffindbar. Keiichi sorgt sich um Rika. Gemeinsam mit seinen Klassenkameradinnen sucht er nach dem Mädchen. Doch plötzlich verhält sich Mion äußerst merkwürdig. Am Nachmittag trifft sie sich mit Keiichi, um ihm alles zu erklären.

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