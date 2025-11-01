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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Fluchtäuschung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 9: Die Fluchtäuschung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

In der Schule streiten Keiichi und Satoko darüber, wer besser kochen kann. Um das herauszufinden, wollen sie gegeneinander antreten. Keiichi überschätzt sich dabei und setzt beinahe die Küche in Brand. Satoko hingegen rettet das Essen und gewinnt den kleinen Wettstreit. Im Anschluss begraben die beiden das Kriegsbeil.

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