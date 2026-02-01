Folge 1: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 1
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Gemeinsam mit seinen beiden Freundinnen Rena und Mion geht Keiichi zur Schule, wo bereits ein Streich ihrer Klassenkameradin Satoko auf sie wartet. Nach dem Unterricht nimmt Rena Keiichi mit auf eine Schatzsuche bei der örtlichen Mülldeponie. Als das Mädchen nach Hause kommt, muss es feststellen, dass sein Vater sich mit einer Frau trifft, die es nur auf sein Geld abgesehen hat.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16