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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Dämonenenthüllung - Kapitel 3

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 3: Die Dämonenenthüllung - Kapitel 3

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Nachdem sie die Freundin ihres Vaters umgebracht hat, muss Rena die Leiche verschwinden lassen. Die Polizei ermittelt nämlich schon in dem Vermisstenfall. Als das Mädchen bemerkt, dass ein Polizist Keiichi befragt, wird es nervös. Rena sieht nur einen Weg, um ungestraft davonzukommen.

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