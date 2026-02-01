Die Fluchenthüllung - Kapitel 1Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - SOTSU
Folge 7: Die Fluchenthüllung - Kapitel 1
23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Satoko und Eua erfreuen sich an ihren Machtspielchen und daran, dass Rika durch ihr Zutun seit über 100 Jahren in der Zeitschleife festhängt. Während sich das magische Wesen über die Situation amüsiert, ist Satoko glücklich, weil sie ihr Ziel zu erreichen scheint: Ihre Freundin Rika soll für immer an ihrer Seite bleiben.
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Higurashi: When They Cry - SOTSU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH