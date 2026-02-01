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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Fluchenthüllung - Kapitel 1

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 7: Die Fluchenthüllung - Kapitel 1

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Satoko und Eua erfreuen sich an ihren Machtspielchen und daran, dass Rika durch ihr Zutun seit über 100 Jahren in der Zeitschleife festhängt. Während sich das magische Wesen über die Situation amüsiert, ist Satoko glücklich, weil sie ihr Ziel zu erreichen scheint: Ihre Freundin Rika soll für immer an ihrer Seite bleiben.

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