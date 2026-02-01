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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Die Fluchenthüllung - Kapitel 2

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8vom 01.02.2026
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Higurashi: When They Cry - SOTSU

Folge 8: Die Fluchenthüllung - Kapitel 2

23 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Rika ist schockiert, als Satoko ihr eröffnet, dass sie zukünftig bei ihrem Onkel wohnen will. Das Mädchen ahnt nicht, dass der Mann nicht mehr der gewalttätige Alkoholiker ist - und Satoko befeuert die schrecklichen Gerüchte um ihren Onkel noch.

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