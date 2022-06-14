Staffel 01 Folge 04: Ein ausgelassenes MännerwochenendeJetzt kostenlos streamen
"Mein größter Wunsch für den Papa wäre, dass er sich wirklich, wenn ich bereit bin für das alles, zur Ruhe setzt und dass das mit seinem Stress keine Nachwirkungen hat." Jack Hillinger weiß genau, wie sehr der Job und Stress an den Kräften seines Vaters zehren. Grund genug für den jungen Hillinger so rasch wie möglich in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Doch dafür muss noch so einiges gelernt werden. Beispielsweise, wie man in der Weinlesezeit mit Scharen von Staren umgeht: Wer ist schneller bei der Lese? Leo Hillinger oder die Vögel? Abseits vom Weingut stattet Star-Winzer Leo Hillinger seinem Stylisten des Vertrauens, Josef Thurner, einen Besuch ab. Und dort staubt er nicht nur so manches Fashion-It-Piece ab, sondern erhält von dessen Frau & Gesundheitscoach Martina Holler eine ernstzunehmende Diagnose. In einer Lifestyle-Analyse wird überprüft, wie sehr sein Körper im Einklang ist und dabei wird vor allem eines festgestellt: zu viel Stress und keine Regeneration. Für Leo Hillinger wird klar, dass er etwas verändern muss: "Ich will lange leben und gesund sterben." Gemeinsam mit seinem Sohn Jack steht daher ein Männerwochenende am Programm. Am Familien-Rückzugsort in Ungarn stehen Bogenschießen, Reiten, Kanufahren und mehr am Programm. Doch das Wichtigste für den Erfolgs-Unternehmer ist es auch vor seiner Reise nach Südafrika Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und ein ernstes Wörtchen über seinen Werdegang im Hillinger-Imperium zu sprechen.
