PULS 4Staffel 1Folge 1vom 24.05.2022
47 Min.Folge vom 24.05.2022Ab 6

Weinbauer, Marketing-Genie, Sportler, Familienvater und erfolgreicher Geschäftsmann: Leo Hillinger hat aus dem stark verschuldeten Betrieb seines Vaters ein wahres Imperium aufgebaut. Nun gibt es Leo Hillinger gleich im Doppelpack. Denn auch sein Sohn Leo Hillinger jun. alias Jack, ist mit von der Partie. Immerhin soll er in die Fußstapfen seines Vaters treten und das Familienimperium in Zukunft übernehmen. Seit Jahren leidet Leo Hillinger unter chronischem Schlafmangel. Im Alter von 54 Jahren beschließt er nun sein Leben von Grund auf zu ändern. Eine Stütze dabei und in der alltäglichen Arbeit im Familienunternehmen ist sein Sohn Jack. Bereits jetzt schaut er seinem Vater ordentlich über die Schulter um viel zu lernen. Und dann steht da auch noch das Weinbau-Studium und die erste eigene Wohnung am Programm.

PULS 4
