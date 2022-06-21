Staffel 01 Folge 05: Endlich in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Hillinger & Hillinger
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Endlich in Südafrika
50 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 6
Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt: Leo Hillinger ist in Südafrika angekommen und findet endlich Zeit zum regenerieren. Doch gerade erst in Afrika angekommen, ziehen bereits die ersten düsteren Wolken auf. Parallel hat Sohn Jack in der Heimat mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen - und versucht ohne Papa Leo sein Business zum laufen zu bringen. Werden Vater und Sohn bei ihren Vorhaben Erfolg haben? Finde es im großen Staffelfinale heraus...
