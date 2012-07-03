Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hinter Gittern in Österreich

Hinter Gittern in Österreich - Staffel 1 Folge 6

ATVStaffel 1Folge 6vom 03.07.2012
Hinter Gittern in Österreich - Staffel 1 Folge 6

Hinter Gittern in Österreich - Staffel 1 Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Hinter Gittern in Österreich

Folge 6: Hinter Gittern in Österreich - Staffel 1 Folge 6

49 Min.Folge vom 03.07.2012Ab 6

Es ist eines der letzten großen Geheimnisse in Österreichs Gesellschaft: Das Leben hinter Gittern. Wir beleuchten das Leben im Frauengefängnis, im Jugendgefängnis und das Leben nach der Entlassung der Häftlinge. Wie fühlt sich ein ehemals Schwerkrimineller, der nach 30 Jahren Haft wieder auf freiem Fuß ist? Wie läuft das Leben einer Mutter mit ihrem Kleinkind hinter Gittern ab? Und wie verbringt ein wegen Mordes verurteilter Jugendlicher seine Zeit im Gefängnis? Monatelang waren mehrere Kamera-Teams in Österreich unterwegs, um zahlreiche Häftlinge, ihre Familien und Freunde sowie die Justizwachebeamten beim Alltag innerhalb und außerhalb der Gefängnisse zu begleiten.

Hinter Gittern in Österreich
ATV
Hinter Gittern in Österreich

Hinter Gittern in Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen