HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 1: Westwind
54 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Um sich und ihre drei Kinder über Wasser zu halten, arbeitet die alleinerziehende Mutter Morgane nachts als Putzfrau im Polizeirevier. Dabei fallen ihr versehentlich die Unterlagen eines ungelösten Mordfalls herunter. Als Morgane das Chaos beseitigen will, entdeckt sie etwas in den Akten, das die Ermittler bislang übersehen haben. Die junge Frau ist hochintelligent und erkennt mühelos komplizierteste Zusammenhänge. Aber mit ihrer eigensinnigen Art eckt sie auch immer wieder an.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen