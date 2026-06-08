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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Blinde Kuh

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 08.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 3: Blinde Kuh

52 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Juliette und Laura Grangeon werden entführt. Hauptverdächtiger ist der Vater der beiden Mädchen.Seit seiner Scheidung tobt ein erbitterter Sorgerechtsstreit zwischen ihm und seiner Ex-Frau Florence. Franck wollte mit seiner Familie vor der Trennung auf einen einsamen Bauernhof ein neues Leben beginnen. Morgane und Karadec durchsuchen den Hof und stoßen auf die Leiche des Mannes. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Mord und der Entführung?

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