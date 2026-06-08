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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Erotische Albträume

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 08.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 6: Erotische Albträume

51 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Alex Viniali wird ermordet in der Umkleidekabine seines Sportvereins gefunden. Potenzielle Täter gibt es einige: Die angebliche Freundin des Opfers entpuppt sich als Stalkerin. Außerdem hatte Alex ein fragwürdiges Hobby - er traf sich mit anderen Hooligans zu brutalen Kämpfen. Kriminalkommissar Karadec braucht all seine Konzentration für den Fall, doch leider rauben ihm in letzter Zeit prekäre Träume den Schlaf.

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