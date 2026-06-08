Auch ein blindes Huhn...Jetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 8: Auch ein blindes Huhn...
50 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Die Eiskunstläuferin Pauline Garcia wird mit ihrem eigenen Auto überfahren und stirbt noch am Tatort. Das Team scheint Glück zu haben, denn es gibt eine Zeugin. Allerdings ist die junge Frau blind. Morgane und Karadec suchen Hinweise in Paulines Wohnung - und ihre Spur führt sie auf die Eisbahn. Karadec gesteht sich indes langsam seine Gefühle für Morgane ein. Doch als er endlich bereit ist, sie auch ihr gegenüber zu offenbaren, macht er eine Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen