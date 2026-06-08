Geld macht nicht glücklichJetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 1: Geld macht nicht glücklich
52 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Morgane stößt beim Schuh-Shopping auf die Leiche einer Verkäuferin. Erste Verdächtige sind schnell gefunden: War es ihr Verlobter, der erfahren hat, dass die Tote die Hochzeit absagen wollte? War es der Ex-Mann, der das Opfer vor ihrem Tod mehrmals angerufen hat? Doch auch die Ermordete steckt voller Überraschungen. Der Druck auf Karadec, der im Mittelpunkt einer internen Ermittlung steht, nimmt zu.
Alle Staffeln im Überblick
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi, Mystery
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: TF1 STUDIO
Enthält Produktplatzierungen