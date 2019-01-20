Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Das Jubiläum (3)

SAT.1Staffel 6Folge 12vom 20.01.2019
98 Min.Folge vom 20.01.2019Ab 12

Heute wird so richtig gefeiert - 5 Jahre "Hochzeit auf den ersten Blick". In einer Traumkulisse treffen sich alle Teilnehmer, um gemeinsam auf das Erlebte zurückzublicken. Es warten jede Menge Überraschungen: die Experten, ein musikalisches Highlight und zum krönenden Abschluss ein fulminantes Feuerwerk. Außerdem schauen wir in einem Ranking zurück auf die 5 kultigsten und lustigsten Momente aus Deutschlands größtem Sozialexperiment.

