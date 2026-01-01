Hollywood Babylon
1 StaffelAb 0
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Hollywood Babylon
In den 1920er Jahren glich Hollywood einem Sodom und Gomorrha: Jazz, Alkohol, mutige Frauen und provokante Filme prägten die Zeit. Bis 1934 behandelten Filme Ehebruch, Korruption oder Abtreibung offen, Schauspielerinnen trugen durchsichtige Unterwäsche, hinter den Kulissen tobten Affären. Der Hays-Code stoppte die Zügellosigkeit, doch Hollywood blieb kreativ und rebellisch.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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