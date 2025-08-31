Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hollywood Stories - Margot Robbie

Hollywood Stories - Margot Robbie

ORF1Staffel 1Folge 1vom 31.08.2025
26 Min.Folge vom 31.08.2025

Die "Hollywood Stories" werfen einen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik. Margot Robbie kam nach ersten Erfolgen in australischen Soap-Serien in die USA. Mit der Hauptrolle in "Barbie" wurde sie weltweit gefeiert. Inhalt: Margot Robbie, gefeierte Titelheldin von "Barbie", hat schon in ihren Rollen in "The Wolf of Wall Street" oder als Harley Quinn in "Suicide Squad" ihr Publikum und die Kritik weltweit begeistert. 1990 in Australien geboren, ist sie nach ersten Erfolgen in australischen Soap-Serien in die USA gezogen. An der Seite von Leonardo DiCaprio schaffte sie den Durchbruch. Als Hollywoodstar ist sie auch als Produzentin aktiv und ist mit Filmen wie "I Tonya" und "Barbie" höchst erfolgreich. Regie: Reginald de Guillebon Bildquelle: ORF/ZDF/Prime Entertainment Group

ORF1
