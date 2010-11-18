Holzfäller extrem
Folge vom 18.11.2010: Flucht vor dem Wasser
45 Min.Folge vom 18.11.2010Ab 12
Die Glückssträhne war nur von kurzer Dauer. Für einige Tage blieben Bobby Goodson und sein Team von Schicksalsschlägen verschont, aber jetzt droht ihnen neuer Ärger. Erst geraten die Männer in Streit mit einem Landbesitzer, dann macht ihnen mieses Wetter das Leben schwer. Ein heftiger Sturm, begleitet von sintflutartigen Regenfällen, setzt in North Carolina den ergiebigen Landstrich unter Wasser, in dem die Holzfäller gerade frische Stämme gerodet haben. Das geschlagene Holz muss so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden, bevor es verfault.
