Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 02.10.2019: Die Weihnachtsdiebe
45 Min.Folge vom 02.10.2019Ab 16
Als Yei und John Daniels an einem Abend im November mit ihren Kids nachhause kommen, finden sie ihr Eigenheim in einem katastrophalen Zustand vor: Einbrecher haben alles durchwühlt und ein wahres Schlachtfeld hinterlassen. Obwohl das Paar umgehend die Polizei ruft, gelingt es nicht, Spuren sicherzustellen, die einen Hinweis auf die Täter geben. Yei und John wollen sich ihr Weihnachten trotzdem nicht verderben lassen, zumal sich ihre zwei kleinen Jungs seit langem darauf freuen. Ein paar Tage nach dem Fest sind alle noch in feierlicher Stimmung, als ungebetener Besuch an ihre Tür klopft: Zwei maskierte, bewaffnete Männer dringen erneut ins Haus der Daniels ein.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
16
