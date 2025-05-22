Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 22.05.2025

Im Südwesten von Oregon leben Jake und Shannon Hult auf einem historischen Hof, der einst als Schulgebäude diente. Schon um 1800 besiedelten Holzfäller und ihre Familien die stark bewaldete Gegend am Fuß der Berge. Aber damals wie heute machen unberechenbare Naturgewalten den Menschen das Leben schwer. Denn durch die Nähe zum Pazifik gibt es viel Regen, der oft zu Sturzfluten oder Überschwemmungen führt. Sogar ein Schwein mussten die Selbstversorger:innen bereits aus den Fluten retten! Die Raneys sind am legendären „Oregon Trail“ zu Gast, um das Grundstück, den Garten und das Haus von Familie Hult für die nächste Flut zu wappnen.

