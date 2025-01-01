Homeland
Der ehrgeizigen Geheimagentin Carrie Mathison ist jedes Mittel recht, um erfolgreich im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu sein.
Homeland – Ein Leben für die Sicherheit der Anderen
Mit Carrie Mathison hat Homeland eine der spannendsten und interessantesten Serien-Figuren der letzten Jahre geschaffen, die noch dazu von der preisgekrönten Schauspielerin Claire Danes herausragend gespielt wird. Im Mittelpunkt der Serie steht dabei die Karriere und das Leben von Carrie, die zu Beginn eine sehr ehrgeizige Agentin der CIA ist und dann immer mehr ihren eigenen Weg sucht. Eine Besonderheit der Hauptfigur ist, dass sie unter einer bipolaren Störung leidet, die vor allem Auswirkungen auf ihren Umgang mit Kolleg*innen und ihrer Familie hat.
Politisch brisante Themen aus der Sicht einer Top-Agentin
Im Fokus von Homeland liegt der Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika und das rücksichtslose Spiel unterschiedlicher Geheimdienste weltweit. Neben den USA spielt die Serie daher auch beispielsweise in Islamabad, Caracas oder Berlin. Neben der dauerhaften Bedrohung durch terroristische Organisationen, wird auch klar, dass vieles davon seinen Anfang in den eigenen Reihen nimmt. Doppelagents und Intrigen zur Machterhaltung erschweren die Arbeit von Carrie gehörig. Die einzige wirkliche Konstante in Carries Leben ist ihr Mentor und väterlicher Freund Saul Berenson, ebenso überzeugend dargestellt von Mandy Patinkin.
Komplexe Polit-Thriller-Serie mit Star-Power
Einfache Serien-Unterhaltung ist Homeland nicht, dafür aber hochklassig und extrem spannend. Den Charakteren wird ausreichend Platz gelassen, um sich zu entwickeln und die Story überzeugt mit überraschenden Wendungen und tödlichen Verstrickungen. Neben Claire Danes und Mandy Patinkin wirken in wichtige Nebenrollen auch Stars wie Damien Lewis, Rupert Friend, Sebastian Koch oder Morena Baccarin im Laufe der hochgelobten und vielfach ausgezeichneten Serie mit.
Die einzelnen Staffeln widmen sich aktuellen Themen, die vom islamistischen Terror-Attentaten bis hin zu Fake News und russischen Sabotageaktionen reichen. Da es dabei nicht ausschließlich um den Kampf Gut gegen Böse geht, spielen sich viele Aktionen auf beiden Seiten im Grauen ab. Was moralisch wirklich richtig sein könnte, dass können die Zuschauer*innen an der Seite von Carrie Mathison beim Schauen der Serie selber entscheiden.
Die ebenso anspruchsvolle wie spannende Serie Homeland ist auf Joyn zum Streamen verfügbar.