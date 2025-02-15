Homeland
Folge 11: Die Welt sieht zu
51 Min.Ab 16
Carrie plant, Simone mithilfe von Sauls Team in Moskau zu finden und zu entführen. Doch die Operation fliegt auf, weil sie durch einen Mitarbeiter Sauls verraten wird. Carrie gelingt es dann aber durch einen Trick, die verstrittenen Bosse Mirov und Yakushin derart gegeneinander aufzuhetzen, dass sie mit ihren Leuten während des Aufruhrs unbemerkt in das Hauptquartier der GRU eindringen und zu Simone gelangen kann.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
