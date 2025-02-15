Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 7Folge 3
Folge 3: Der Strafzettel

49 Min.Ab 12

Carrie trifft eine schwerwiegende Entscheidung: Sie will die Ermittlungen gegen die Präsidentin und deren Regierung einstellen. Als Dante aber mit brisanten Infos aufwartet, hat sie keine Wahl. Sie muss weiter recherchieren, wird dabei aber von der Polizei gestellt und festgenommen. Derweil ist Saul noch immer damit beschäftigt, O'Keefe zur Strecke zu bringen. Der Mann wird allerdings von einer Armada Rebellen beschützt, die ihn nicht kampflos ausliefern werden.

20th Century
