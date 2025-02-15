Homeland
Folge 5: Die üblichen Verdächtigen
49 Min.Ab 12
Auf Präsidentin Keanes Bitten besucht Jackie, die Witwe des in der Schießerei gefallenen FBI-Beamten Goodman, den Trauergottesdienst von Bo Elkins' Familie. Dort begegnet ihr dessen Witwe Mary wider Erwarten freundlich, und die beiden trauern vor laufender Kamera gemeinsam. Indes wollen Carrie, Dante und Max zusammen mit einer Spezialeinheit Simone den Giftanschlag auf General McClendon nachweisen. Doch die Observierung schlägt fehl.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
12
